Женщины в России стремятся занять руководящие должности ради справедливости. Об этом заявила советник Генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская в своем Телеграм-канале, комментируя проповедь православного публициста и миссионера протоиерея Андрея Ткачева о миссии женщин в обществе.

«Мое личное отношение к подобному ханжеству крайне негативное и оскорбительное для всех женщин, которые в нашей стране имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности», – написала Поклонская.

По ее словам, поскольку в России мужчины и женщины имеют равные права, сама тема проповеди представителя РПЦ является проявлением невежества. Советник Генерального прокурора РФ подчеркнула, что российские женщины стремятся во власть, чтобы поддерживать справедливость в обществе. Любая женщина стремиться к карьерному росту, чтобы ей не приходилось «бетон таскать» для обеспечения своей семьи.