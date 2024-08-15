На границе в районе села Безымено Белгородской области, российские пограничники успешно остановили и нейтрализовали бронетранспортер украинских вооруженных сил (ВСУ). Инцидент произошел 11 августа, когда БТР-60БВ, попытавшийся незаконно пересечь границу, был обезврежен с помощью беспилотника FPV.

Согласно отчетам, после атаки дрона экипаж бронемашины, включая раненых, покинул транспортер, оставив его с полным боекомплектом стрелкового оружия и боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам. Впоследствии принято решение уничтожить оставленный БТР, в результате чего его башня была сорвана, а верхняя часть корпуса серьезно повреждена.

Telegram-канал “Старший Пограннаряда” сообщил, что действия были направлены на нейтрализацию угрозы, представляемой бронетранспортером, который мог быть использован для провокационных атак на территорию России.

Как отмечается в сообщениях, в последнее время в украинских подразделениях, задействованных в операциях на территории России, участилось использование моделей БТР-60ПБ, разработанных в 1960-х годах. Эксперты предполагают, что военная техника, ранее переданная Украине из Болгарии, была отремонтирована в одной из стран Восточной Европы перед отправкой на фронт.