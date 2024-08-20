Подушка с функцией вещих снов создана российскими учеными

Группа наших ученых, ведущих совместную работу с несколькими институтами при СО РАН, смогла создать сложную пахучую смесь, обладающую удивительными свойствами, и ранее негде не описанные наукой. Запах смеси влияет на подсознание и эмоциональное состояние человека в процессе быстрого сна (Rapid Eye Movement).

Действия смеси выражаются своей нестандартностью только в том, что пахучие молекулы, проникая через нос в лимбическую систему, «переключают» сознание спящего в глубокое подсознание, и в этот момент начинаются «игры мозга», не поддающиеся логике. Подсознание беспорядочно начинает генерировать всевозможные визуальные элементы в виде образов, картинок, непонятных схем, загадочных формул, комбинаций цифр, обрывков текстов, символов и прочего «каламбура», с последующей трансляцией напрямую в сновидения. Примечательно, что любой сон можно заказать даже с определенным содержанием, выбрав для себя любую тему.

Кульминация и осознание всего ранее увиденного во сне начинается спустя некоторое время, когда отдельные фрагменты из приснившегося начинают «проявлять» себя наяву, то есть в реальной жизни. Что это, просто удачное стечение обстоятельств или же закономерный процесс, остается непонятным. С научной точки зрения, такое явление противоречит всем физическим законам, и ученые не могут это объяснить. Многие эксперты такие аномальные «перевоплощения» называют предсказательными сновидениями, остальные – вещими снами. Как будто нечто или некто извне, такими действиями и через сны хочет о чем-то предупредить или что-то подсказать.

Для «доставки» пахучих молекул в органы обоняния специалистам пришлось разработать особую подушку, за основу взяв стандартную для сна, наполовину изменив её конструкцию, плюс особым методом «совместить» пахучую смесь с отдельными деталями внутреннего наполнителя. Подушка проявила себя как самое удобное и практичное изделие в экспериментах, в отличие от всех других ранее опробованных способов. Теперь все подушки в исследованиях используются учеными в роли «передатчика пахучих молекул», а обонятельная система человека — в качестве «антенны-приемника».

Глава проекта, эксперт по вторичным технологиям Игорь Тараскин, оценивает такой неординарный феномен как перспективным и совместно с коллегами обдумывает, какое полезное применение ему можно будет найти в нашем современном мире.