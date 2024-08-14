На Украине ликвидирован 27-летний капитан Воздушных сил, командир авиационного звена Александр Мигуля. В украинских источниках массово публикуются некрологи, для Киева это большая потеря. 12 августа его самолет МиГ-29 был сбит, в результате чего пилот погиб. Детали места и обстоятельства события пока не разглашаются.

Военные аналитики не исключают, что Мигуля мог участвовать в операциях в Курской области, однако конкретные данные о причинах и обстоятельствах падения самолета пока отсутствуют.

Тем временем, в конце июля агентство Bloomberg сообщило, что Украина получила от НАТО первую партию истребителей F-16. Журналисты отметили, что речь идет о небольшом количестве самолетов. В ответ на это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западных истребителей не смогут существенно повлиять на ситуацию на фронте, считая их недостаточными для решающего изменения в боевых действиях.