На узловой железнодорожной станции “Хутор Михайловский” в Сумской област прогремело несколько мощных ударов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что одна из атак поразила резервуар с нефтепродутами.

“Судя по черному дыму, один из ударов пришелся в емкости с ГСМ. Еще два удара сопровождались сильной детонацией и выбросом пламени с искрами”, – цитирует Леедева РИА Новости.

Подпольщик также отметил, что взрывов было восемь. Для нанесения удара использовались авиационные бомбы ФАБ, уничтожившие топливо и вооружение противника.

Именно из этого региона ВСУ вторглись в Курскую область. Там же они готовят резерв для переброски на российскую территорию, однако все их старания сводятся к нулю. ВС РФ наносят удары по разведанным складам с ГСМ и вооружение, по казармам с личным составом, уничтожая подкрепление и ресурсы противника.