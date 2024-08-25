Густой дым и пламя возникли 25 августа на месте одного из складов с боеприпасами ВСУ на окраине украинского города Сумы.

Мощный взрыв прогремел на промзоне в районе улицы Линейной. По словам местных жителей, удар пришелся на склад, где хранились недавно доставленные ракеты, в том числе предназначенные для систем противовоздушной обороны.

Сергей Лебедев, координатор пророссийского сопротивления в Николаеве, заявил, что склад зацепили два мощных взрыва. Сумы расположены вблизи границы с Россией, и через город проходит трасса, соединяющая его с российским городом Суджа. Напомним, именно из Сумской области ВСУ атаковали этот населенный пункт.

Взрыв в Сумах стал очередным ударом по военным запасам Украины. По всей стране участились случаи взрывов и пожаров на складах с оружием и боеприпасами.