В результате воздушного удара по Николаеву мог быть поражен аэродром, который использовался для тренировок украинских пилотов. Под руководством западных инструкторов они учились управлять истребителями F-16, уже прибывшими на Украину.

Координатор Николаевского подполья, Сергей Лебедев выразил мнение, что с высокой вероятностью удар пришелся именно по аэродромной территории. По его словам, на аэродроме могли находиться истребители F-16, которые были переданы Украине от западных союзников. Лебедев также упомянул, что в это место регулярно прибывали иностранные специалисты для обучения украинских военных.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что вечером произошел мощный взрыв. Он отметил, что удар наносился по некому объекту за городом и призвал местных жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.