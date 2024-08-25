В Славянске зафиксировано несколько мощных ударов по объектам украинских военных. Как сообщил Сергей Лебедев, координатор пророссийского сопротивления в Николаеве, удары были направлены на пункт временного размещения украинских войск и склад.

По его словам, первый удар был нанесен в 17:10 по московскому времени и сопровождался сильной детонацией. Что хранилось на складе, точно неизвестно, однако повторные взрывы указывают на наличие там боеприпасов ВСУ. Второй удар, который произошел в 17:25, был нацелен на личный состав украинских сил.

Эти атаки привлекли внимание и были подтверждены источниками Лебедева. Ранее николаевский подпольщик сообщил также о мощных взрывах в Краматорске, расположенном рядом со Славянском, и об эвакуации людей из Херсонской и Николаевской областей Украины, которую власти страны проводят уже больше недели.