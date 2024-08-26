ВС России ударили по Ивано-Франковской области. Причем вероятнее всего разгромили ангар, в котором находились американские истребители F-16, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, ранее сопротивление информировало о наличии двух F-16 в Ивано-Франковске. Именно в этом районе и был зафиксирован мощный взрыв. Однако подтвердить данную информацию с помощью объективного контроля пока не представляется возможным.

Ранее сообщалось о массированной ракетной атаке, проведенной российскими войсками по территории Украины. По данным украинских СМИ, взрывы произошли как минимум в 14 областях страны.

Среди последствий – исчезновение электроэнергии на крупных железнодорожных узлах и в ряде населенных пунктов. Воздушная тревога в стране все еще действует, вполне вероятно, массированная атака на этом не закончилась.