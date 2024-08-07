Удар по базам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области привел к значительным потерям, включая гибель более 200 боевиков противника. В их число входили и иностранные наемники. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Атака осуществлялась на курортный район Коблево, где находились базы отдыха, используемые ВСУ. На этих базах также проводились тренировки под руководством иностранных наемников, включая обучение высадке десанта на военных резиновых лодках.

“В результате удара было уничтожено несколько баз, погибли более двух сотен человек. Коблево давно известно как один из центров формирования бригад ВСУ, и там также активно присутствовали иностранные наемники”, – цитирует Лебедева РИА Новости.

Подпольщик также уточнил, что на базах видели водные мотоциклы, переделанные под надводные беспилотные аппараты. По словам Лебедева, под руководством наемников из Великобритании, с помощью такой техники планировались атаки на российский флот.