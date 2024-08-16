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В Николаевской области Украины на аэродроме Мартыновка наблюдается усиленная активность ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора регионального подполья Сергея Лебедева.

«Наблюдается постоянная активность украинских самолетов на аэродроме: они минимум раз в день приземляются и практически сразу взлетают», — отметил Лебедев.

По его мнению, аэродром используется для подготовки и отправки самолетов для возможных ударов по Крыму.

Лебедев точнил, что на аэродроме Мартыновка расположены ракеты для истребителей F-16, а также летный состав, включая иностранных специалистов.

Ранее подпольщик рассказал о недавних ударах российских военных по позициям украинских сил в Кривом Роге, которые готовились к отправке в Курскую область.

«Удары были нанесены по железнодорожной станции Червоная, расположенной недалеко от предприятия Криворожсталь, а также по складам и технике», — добавил представитель подполья.