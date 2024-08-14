Российские военные действия в Курской области продолжаются с интенсивностью. Недавно, как сообщает военный корреспондент Руслан Татарский в «Российской газете», был ликвидирован Владимир Крупский — известный разведчик из украинского подразделения ГУР МО «Химера». Крупский ранее ассоциировался с сообществом футбольных хулиганов из Одессы, известным как «ультрас».

Каких-либо подробных данных о ликвидации боевика пока нет. В своем телеграм-канале “Шепот фронта” военкор сообщил, что Крупского уничтожили под городом Суджа в Курской области, за который сейчас идут ожесточенные бои.

Кроме этого, 13 августа произошло значительное столкновение, в котором группа “Аида” чеченского спецназа “Ахмат” за полчаса уничтожила две боевые машины пехоты Bradley, две бронемашины Humvee и более 20 украинских военнослужащих, которые находились в укрытиях. Эти действия подчеркивают острую интенсивность конфликта в данном регионе.