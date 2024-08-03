Многие из нас испытывают непреодолимую тягу к сладкому, особенно в моменты стресса или усталости. Однако, как объясняет диетолог Дмитрий Семирядов, причины этой зависимости могут быть глубже и серьезнее, чем просто желание побаловать себя.

Дмитрий Семирядов подчеркивает, что регулярное потребление сладостей может превратиться в настоящую зависимость. Это связано с тем, что сахар вызывает высвобождение дофамина — гормона удовольствия. Кроме того, искусственные подсластители могут усиливать тягу к сладкому, изменяя вкусовые рецепторы.

Семирядов указывает на важные факторы, которые могут усилить желание употреблять сладкое: стресс, недостаток сна и гормональные колебания. Эти состояния влияют на уровни грелина, эстрогена и прогестерона, что, в свою очередь, усиливает тягу к сладкому.

Но более тревожным сигналом может быть то, что желание употреблять сладости может быть признаком серьезных заболеваний. Среди них — депрессия, гипотиреоз и дефицит витаминов или минералов. По словам специалиста, сладости временно повышают уровень серотонина, что помогает справиться с депрессией.

Также при гипотиреозе, когда энергия находится на низком уровне, человек может инстинктивно искать быстрый источник энергии, каким является сахар. Недостаток магния и хрома также может увеличивать тягу к сладкому.

Дмитрий Семирядов рекомендует не игнорировать постоянное желание употреблять сладкое и при необходимости обратиться к врачу для диагностики возможных заболеваний и коррекции питания. Это поможет не только снизить тягу к сладостям, но и улучшить общее состояние здоровья.