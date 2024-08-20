Почему Швейцария производит вино не для экспорта

Если винные бутики никогда не предлагают швейцарское вино, означает ли это, что в Швейцарии нет виноделов? Нет, причина не в этом. По данным Международной организации по виноградарству и виноделию (OIV), за 2023 год Швейцария произвела свыше миллиона гектолитров вина и является 21-м производителем вина в мире. Источник: The Conversation.

В XIX веке швейцарские виноградники серьезно пострадали от виноградной филлоксеры, случайно завезенной из Северной Америки. В результате площади виноградников сократились с 35 000 га в 1850 году до 15 000 га сегодня. Современные площади виноградников в Швейцарии и объем производства вина сопоставимы с эльзасскими виноделами, отправляющими на экспорт 26% своей продукции.

Объяснение загадочного отсутствия швейцарского вина на мировом рынке дает местный центр экономики виноделия OSMV: 99,5% из 101 миллиона литров вина, производимого в Швейцарии ежегодно, потребляется на территории государства.

В действительности швейцарцы потребляют значительно больше винной продукции, чем эти 100,5 миллионов литров. С показателем 35 литров на душу населения в год страна занимает 4-е место в мире после Португалии, Франции и Италии. Поскольку национального виноделия явно недостаточно, Швейцария импортирует почти 2/3 объема вина, потребляемых ее жителями, в основном из соседних стран: Италия поставляет 24% вин; Франция – еще14%.

Однако интересы швейцарского рынка вовсе не оправдывают полное отсутствие экспорта вина. Многие винодельческие страны обладают емким внутренним рынком, но при этом экспортируют значительную часть своей продукции. Неужели вино из Швейцарии не экспортируется потому, что международное продвижение у него отсутствует?

В 2023 году Федеральное собрание (парламент Швейцарии) выделило дополнительные 6 миллионов франков (свыше 640 млн руб.) для Swiss Wine Promotion – организации, продвигающей швейцарское вино на внутреннем и внешнем рынках – тем самым утроив ее бюджет. Этот же размер бюджета на продвижение, а именно 9 миллионов франков, сохранился и в 2024 году.

Однако если Swiss Wine Promotion инвестирует 10% этого бюджета в международное продвижение, а мировая известность марок швейцарских вин не означает их физическую доступность у международных дистрибьюторов, то экспортные выгоды крайне ограничены. Или, говоря иначе: какой смысл рекламировать продукцию, если ее невозможно купить?

Административные барьеры и рентабельность

Швейцария – федеративное государство, не входящее в Евросоюз. Такое положение создает административные сложности у 2500 швейцарских виноделов при экспорте из виноградарских поместий, зачастую имеющих небольшие размеры (в среднем 6 га) и с ограниченными человеческими ресурсами.

Если Швейцария традиционно привлекает много туристов (террасный виноградник Лаво с 2007 года был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), то винные туристы, посещающие страну, не имеют тех же возможностей, как швейцарцы, для заказа вин из поместий и отправки их в свои страны Евросоюза.

Но административные затруднения и высокие экспортные налоги сами по себе не объясняют предпочтение швейцарских виноделов ограничиться национальным рынком. Все дело в экономическом факторе: внутренний рынок Швейцарии предлагает своим производителям вина более высокую рентабельность, чем экспорт, в частности за счет прямых продаж из подвала для лояльной клиентуры. Это объясняет слабое присутствие швейцарских виноделов (еще раз – их 2500) на основных международных выставках: в 2024 году на выставке Prowein их было лишь 38, а на Wine Paris и того меньше –18.

Не будем также забывать, что 36% швейцарских вин производятся из местных сортов винограда: Шасла (24%), а также Гамаре, Гарануар, Пти Арвин и Аминь. Всего в Швейцарии выращивается более 90 местных сортов винограда. Большинство из них не произрастают где-либо еще, что ограничивает привлекательность вина из этих сортов для международных потребителей, поскольку в отличие от Грюнер Вельтлинер, ставшего символическим сортом винограда из Австрии, швейцарские сорта винограда по большей части известны только самим швейцарцам и редким зарубежным ценителям редкого вина.

Дефицит имиджа

Качество швейцарских вин существенно выросло за последние десятилетия, но с позиции виноделия страна привлекла внимание международных критиков сравнительно недавно: к примеру, Wine Advocate оценивает вина Швейцарии лишь с 2014 года.

В 2023-м из 281 продегустированного швейцарского вина 27 получили более 95 баллов, а 216 получили более 90 баллов (по версии Wine Advocate).

В 2024-м 48 швейцарских вин завоевали золото и серебро на брюссельском Concours Mondial. Но в отличие от таких стран, как Италия, Франция или Испания, виноделы Швейцарии не могут полагаться на гастрономию своей страны для привлечения новых международных потребителей: швейцарские рестораны очень редки за пределами национальных границ. Малочисленная швейцарская диаспора также не представляет собой какого-либо мощного средства продвижения отечественных вин. По данным Федерального статистического управления, менее 814 000 швейцарцев проживают за границей и большинство из них – в граничащих со Швейцарией странах.

Однако низкий объем экспорта продукции виноделия, судя по всему, не является проблемой для швейцарских производителей. В наше время, когда стабильность (экологическая, экономическая и социальная) определяет положение многих винодельческих регионов, винодельческая промышленность Швейцарии вполне может служить примером успешной деятельности и без известности в мире.