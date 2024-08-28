Почему ледяной слаш помогает охладиться в жаркий день

В летний зной один из самых эффективных способов охладить себя – выпить прохладительный напиток с колотым льдом. Расскажем, как это работает. Источник: The Washington Post.

На самом деле, охладить вас может быть любой напиток, приготовленный из колотого льда: слаш, фраппе или ледяная маргарита. Подойдет даже снежный рожок или сорбет. Главное, по словам ученых, чтобы он содержал много крошечных кусочков льда, которые можно было бы спокойно выпить или проглотить целиком.

«На самом деле вам нужно проглотить маленькие кусочки льда», – объяснил Мэтт Мэйли, доцент британского Университета Лафборо, протестировавший метод охлаждения организма человека с помощью воды со льдом в рамках исследования, опубликованного им в 2020 году.

Как сообщил Мэйли, употребление большой чашки колотого льда позволит снизить внутреннюю температуру тела примерно на 1 градус по Цельсию на протяжении 20 минут.

«Это довольно существенное снижение», – отметил он. «Следует помнить, что разница между средней здоровой температурой тела (36,6оС) и опасной температурой (38оС и более) составляет менее 2 градусов».

В другом исследовании 2014 года, проведенном при участии австралийских пожарных, выяснилось, что употребление большого количества слаша оказалось столь же эффективно для снижения температуры тела, как и сидение в ванне с прохладной водой на уровне до пупка. Другие исследования подтвердили охлаждающую силу слаш-напитка в отношении велосипедистов и триатлонистов, в результате чего было предложили использовать его для пехотинцев.

«Множество исследований продемонстрировало, что употребление холодных напитков, особенно смесей льда, снижает температуру тела», – подтвердил профессор Ларри Кенни, преподающий физиологию в Университете штата Пенсильвания.

Можно ли охладиться просто ледяным напитком

Пить воду в жару – хорошая идея в принципе, ведь это насытит вас влагой, теряемой вместе с потом. Но если вы хотите охладиться как можно быстрее, требуется не просто охлажденный льдом напиток, вам нужен именно лед.

Обратите внимание: не подавитесь! Употребляйте лед, измельченный до действительно маленьких кусочков, которые легко проглатываются.

У водного льда есть причудливая особенность: при таянии он поглощает много тепла и не нагревается при этом вообще. Т.е. при поступлении слаша в желудок большая часть тепла вашего тела будет затрачена, чтобы растопить кристаллы льда – а затем, когда они все растают, ваш живот будет полон холодной воды, которая постепенно впитает еще больше тепла из вашего организма.

Сколько пить и когда пить

Количество напитка со льдом, которого будет достаточно для охлаждения, зависит от параметров вашего веса.

В исследовании Мэйли от 2020 года и в другом, более раннем исследовании от 2014-го, была определена пропорция для охлаждения напитком со льдом, которая соответствует примерно 30 миллилитрам жидкости (2 столовые ложки) на 4 кг массы тела. Для пожарных в австралийском исследовании, весивших около 84 кг, это было бы 0,7 литра.

Коктейль из льда можно выпить прямо перед выходом на улицу, чтобы не допустить перегрева тела, или же выпить его, ощутив себя сильно разогретым на улице, чтобы быстро охладиться.

Неважно, как быстро вы будете пить слаш, главное, чтобы он не был растаявшим. Австралийские пожарные в исследовании 2014 года выпивали свои порции напитка со льдом спустя 15 минут после тренировки, а участники исследования 2020 года пили слаш в течение получаса перед тренировкой. Результаты были одинаковыми: внутренняя температура тела у подопытных снизилась примерно на 1 градус.

Если вы хотите избежать употребления сахара, кофеина и алкоголя, то сможете достичь того же охлаждающего эффекта, просто выпив чашку измельченного льда, смешанного с небольшим количеством воды. Но если в вашем слаше будут упомянутые ингредиенты, то они не перевесят охлаждающего эффекта от проглатывания измельченного льда.

Усвоение кофеина и сахара может повысить температуру тела, но лишь немного, пояснил Мэйли.

«Даже если добавить кофеин, несколько повышает температуру тела, и сахар, который тоже немного повышает температуру, я не думаю, что этого будет достаточно для компенсации снижения температуры, достигаемой от ледяного слаша», – заявил Мэйли.

Что касается алкоголя, то он также снижает температуру тела, поскольку увеличивает приток крови к коже, что позволяет организму выделить наружу больше тепла.

Тем не менее, это не значит, что употребление большого количества сахара, кофеина или алкоголя будет полезно для вас или что следует непременно пить шипучий, сладкий слаш каждым летним днем.

Употребление большого количества алкоголя или кофеина может быть контрпродуктивным, поскольку они, как правило, побуждают вас чаще посещать туалет, что способствует обезвоживанию и ограничивает способность вашего тела охлаждаться посредством потоотделения. Однако особой разницы между употреблением шипучего или кофеинового слаша – если сравнивать между ними – ее попросту не будет, по словам Ларри Кенни.

Пользуйтесь здравым смыслом, выбирая для себя кофейный или алкогольный напиток со льдом. Если вы провели весь день на жаре и ощущаете обезвоживание, то более правильным будет пить слаш без каких-либо стимулирующих добавок.

«От себя лично я бы посоветовал просто придерживаться употребления воды в течение следующего часа или около того», – добавил Мэйли.