Целая серия взрывов прогремела в Одесской области. Ракетная угроза объявлена по всей Украине, ВС РФ начали массированную комбинированную атаку. Уже известно о поражении промышленного объекта в полтавском регионе.

Кроме того, под ударом центр Кировоградской области Кропивницкий и Кривой Рог в днепропетровском регионе, известно об ударах по Винницкой области.

Ракеты все еще летят, они уже вошли в воздушное пространство Украины и атакуют Черниговскую, Киевскую и другие области.

Ранее эксперты неоднократно заявляли, что атака ВСУ на Курскую область не останется без ответа. Среди самых вероятных целей назывались энергетическая инфраструктура, дороги, мосты и тоннели, военные и промышленные объекты. Не исключено, что 26 августа как раз и станет днем начала возмездия и украинские террористы понесут наказание сполна.