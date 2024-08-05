На пляжах Большого Утриша в Анапе 4 августа был замечен настоящий переполох среди отдыхающих. Повышенный интерес к морскому отдыху в выходной день привел к серьезной нехватке парковочных мест, что затруднило доступ к пляжу.

Местные блогеры, семья Маковозовых, зафиксировали все происходящее на видео. Они поделились, что в субботу на пляже особенно многолюдно: сюда стремятся как жители близлежащих станиц и городов, так и гости из Краснодара. Большинство платных лежаков было занято, и свободных мест практически не оставалось. На пляже царило настоящее столпотворение, с очередями за мидиями, шашлыками и чебуреками, а также в раздевалки.

Блогеры отметили, что утренние часы — самое благоприятное время для посещения пляжа, так как к вечеру количество отдыхающих не уменьшается. Также они подчеркнули, что море у заповедника остается чистым, в то время как воды у самого Утриша могут быть несколько мутноваты.

Транспортная ситуация также оставляет желать лучшего: из-за пробок сложно добраться до Утриша, и найти парковочное место становится настоящей проблемой. Это добавляет стресса тем, кто решил провести день на пляже, делая отдых менее комфортным и приятным.