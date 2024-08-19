Оказавшийся в плену украинский военнослужащий Назар Третьяк сделал заявление, в котором рассказал о своей службе и обстоятельствах, приведших его к плену. Видео с его признанием опубликовал Telegram-канал Министерства обороны России.

Третьяк сообщил, что изначально служил во внутренних войсках Украины и подписал контракт на службу в Национальной гвардии в тылу. Однако, по его словам, его контракт утратил силу, когда сменился командир, и солдат был отправлен на фронт без соответствующей подготовки. Он отметил, что вместо обещанных пяти дней подготовки, их обучали всего один день. Третьяк также поделился, что с первых дней на поле боя осознал тяжелое положение, в котором оказалась Украина, и при первой возможности сдался в плен. В своем обращении он призвал граждан Украины не идти воевать в зону специальной военной операции.

Ранее также сообщалось о том, что украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен в Курской области, и процесс этот носит массовый характер.