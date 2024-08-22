Украинский военнослужащий Евгений Алеев поделился своим опытом попадания в плен к российским войскам, указав на отказ командования провести эвакуацию из-за полученных ранений. Его рассказ был опубликован в видеоматериале, представленном Министерством обороны РФ.

Евгений рассказал, что он и его сослуживцы провели десять дней в блиндаже, постоянно находясь под угрозой из-за действий вражеских дронов.

“Мы не могли даже высунуть головы наружу, постоянно было опасно. Я обратился к командованию с просьбой о эвакуации, так как мы были ранены. Но нам сказали подождать еще немного. На следующий день нас взяли в плен”, объяснил Алеев.

Пленный военнослужащий также поделился, что почувствовал себя брошенным командованием на произвол судьбы.

“Первый раз, когда я получил приказ занять позицию, я отказался, потому что не чувствовал, что мы можем быть эффективными из-за наших ранений. На что получил угрозы уголовного преследования за невыполнение приказов”, добавил он.

Алеев отметил, что обратился за юридической помощью, но адвокат не смог предложить ему вариантов, кроме как исполнить приказ. Он подчеркнул, что чувствовал себя оставленным на произвол судьбы и поставленным перед невыносимым выбором между непосильной задачей и уголовной ответственностью.