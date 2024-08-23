Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказался в плену у российских военных после того, как, по его словам, командование фактически оставило его и его товарищей на верную смерть. Информация об этом появилась в пресс-службе Минобороны РФ.

В публикации, размещённой в официальном Telegram-канале ведомства, мужчина поделился деталями своего плена. «Мы просидели в блиндаже десять дней, выглядывать было нельзя — над нами кружили дроны. Когда я связался по рации, чтобы запросить эвакуацию для раненых, нам ответили: «Пацаны, подождите ещё немного», — рассказал он.

По словам бывшего бойца, именно такое отношение командования и стало решающим фактором для его решения сдаться в плен. Он описал, что его подразделение буквально бросили «на мясо».

В другом интервью пленный военнослужащий ВСУ описал своё участие в операции в Курской области, указывая на недальновидность своих командиров. Они планировали быстрый рейд с задачей снять пропагандистские ролики в нескольких деревнях и быстро отступить. «Нас поставили перед невыполнимой задачей, при этом требуя вести себя как ‘вежливые люди’ и быть похожими на нормальных. Это было абсурдно», — подчеркнул он.