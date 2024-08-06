Сдавшийся в плен российским бойцам из состава группировки «Север» на Харьковском направлении стрелок-санитар 144-й отдельной стрелковой бригады ВСУ Николай Хавтура рассказал о мобилизации в ряды украинской армии больных эпилепсией. Соответствующий видеоролик с допросом военнопленного был опубликован пресс-службой Минобороны ВС РФ.

По словам военнопленного, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине доставляют в военкоматы «всех подряд», включая граждан с белым билетом и даже больных эпилепсией. Хавтура рассказал, что сам попал в армию, когда шел утром на работу. Возле него остановилась гражданская машина, из которой вышли военкомы и силой заставили сесть в автомобиль.

«Я не хотел и шел в отказ. Они начали угрожать, что вызовут полицию и оштрафуют, повяжут, но все равно придется поехать в военкомат. Я смирился со всем этим и сел в машину», – рассказал украинский пленный.

Хавтура отметил, что у него был «белый билет», однако это никак не повлияло на решение врачей признать его годных к службе во время прохождения медкомиссии в военкомате. В военкомате ему сказали, что в стране идут боевые действия, поэтому его и признали годным к мобилизации.