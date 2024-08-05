Пленный украинский боевик Владислав Спицкий поделился информацией о своем опыте взаимодействия с так называемым «Русским добровольческим корпусом» (РДК – террористическая организация, запрещенная в России). Военнослужащий сообщил, что сталкивался с РДК в 2024 году, когда его перевели для обучения в 53-ю бригаду, расположенную в Сумах.

Спицкий утверждает, что одновременно с его обучением проходили и тренировки этих якобы “добровольцев”. Практически все представители “корпуса” в совершенстве владели украинским языком и использовали его в общении, что вызвало вопросы по названию. Обучали боевиков инструкторы из Соединенных Штатов. Причем практически все они оказались женщинами.

РДК при поддержке украинских ВС атаковали Брянскую и Белгородскую области. В первый раз подразделение захватило на несколько часов один из населенных пунктов, а вот во второй оно было разгромлено российскими военнослужащими.