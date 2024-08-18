Александр Макиевский, военнопленный из Национальной гвардии Украины, высказался о строгих мерах, применяемых командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ). В интервью, распространенном через видеозапись Министерства обороны РФ, он утверждает, что украинским бойцам угрожали ракетными ударами из системы “Град”, если они попытаются отступить для сохранения собственной жизни.

“Если бы ребята решили покинуть свои позиции, чтобы сохранить жизнь, им угрожала бы атака из ‘Града’, а последствия просто списали бы на военный конфликт”, заявил боец.

Согласно информации Министерства обороны РФ, украинский военный прежде служил в 35-м полку Нацгвардии и имел опыт работы в полиции. После отказа от перевода в бригаду “Лють” он был уволен. Затем пришлось идти на службу по контракту.

Макиевский также поделился своими впечатлениями о тактиках ВСУ: “Новобранцев, собранных с большим трудом и направленных на донецкое направление, уверяли в том, что они будут находиться на второй линии обороны, а на передовой опытные подразделения. Но реальность оказалась жестокой их сразу бросили на самые горячие точки”.