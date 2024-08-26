Все мы видели фотографии знаменитостей с идеальными фигурами и заветными “кубиками” на животе. Долгие часы в спортзале, строгие диеты… А что, если есть способ проще?

Пластическая хирургия предлагает решение липоскульптурирование. Это как липосакция, только тоньше и изящнее. Хирург не добавляет жир, чтобы создать кубики, а наоборот, удаляет его, подчеркивая естественные контуры мышц живота.

Звучит заманчиво, правда? Но не все так просто.

Во-первых, операция подходит не каждому. При большом количестве висцерального жира (того, что окружает внутренние органы) ни липоскульптурирование, ни обычная липосакция не помогут. Кубики можно “нарисовать” только на подкожном жире.

Во-вторых, важна кожа. Идеально, если она плотная и упругая. Если же кожа растянута и дряблая, потребуется более сложная операция, возможно, даже с удалением лишней кожи.

Но при соответствии всех параметров и готовности к операции результат может быть впечатляющим. И главное долговечным! При сохранении стабильного веса кубики останутся на всю оставшуюся жизнь.

Липоскульптурирование может стать путем к идеальной фигуре для всех, кто хочет иметь идеальное тело, но не готов изнурять себя тренировками. Но стоит помнить, что любое хирургическое вмешательство имеет свои риски. Поэтому сначала подробная консультация с пластическим хирургом, а уж потом решение об операции.