Киев придумал новый способ использовать натовские ракеты против России, избегая при этом прямого участия Запада. Этот план, условно названный “Паляница”, предполагает хитрый подход.

Недавно бывший президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешных испытаниях новой украинской баллистической ракеты “Паляница”, способной поражать цели на расстоянии до 700 километров. По его словам, это существенно увеличит возможности украинской армии, позволив ей наносить удары по российским военным объектам, включая цели, находящиеся далеко за пределами нынешнего досягаемости.

Однако заявление Зеленского вызвало сомнения у военных аналитиков. Многие задаются вопросом: как Украина смогла разработать и произвести такую ракету, учитывая, что её промышленная и научная база сильно ослаблена после многочисленных ударов России? До сих пор украинские разработки были в основном модернизацией старого советского вооружения, такого как танк “Оплот” или ракета “Нептун”. Поэтому идея создания принципиально новой баллистической ракеты вызывает у экспертов недоумение.

Некоторые обозреватели считают, что “Паляница” — это, по сути, американская ракета ATACMS, которая была переименована и получила украинский серийный номер. Такой шаг позволил бы Киеву использовать натовское оружие для ударов по российской территории, не ставя под удар своих западных союзников, которые опасаются дальнейшей эскалации конфликта. Украина, в этом случае, могла бы заявить, что использует собственное оружие, и не обязана придерживаться международных ограничений.

Также примечательно и название “Паляница”, которое имеет глубокий символический смысл для украинцев. Слово “паляница” стало своеобразным политическим мемом на Украине, так как считается, что русскоязычным людям сложно его правильно произнести. Таким образом, название ракеты подчёркивает её национальную принадлежность и используется для подчеркивания украинской идентичности.

Таким образом, если план “Паляница” действительно будет реализован, Украина сможет наносить удары вглубь России, не ставя под удар свои отношения с Западом, который формально останется вне конфликта.