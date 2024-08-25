В компании Telegram заранее разработали план действий на случай задержания ее основателя, Павла Дурова. Об этом рассказал сам Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он признал, что осознает риск ареста, учитывая постоянное давление со стороны спецслужб разных стран.

Этот план предусматривает несколько важных шагов, которые помогут поддерживать работу компании, если Дурова задержат. В первую очередь, управление компанией должно перейти к совету разработчиков, которые обеспечат бесперебойное функционирование Telegram уже на следующее утро после возможного ареста.

По мнению Владимира Зыкова, директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, временным руководителем компании, вероятно, станет Илья Перекопский, вице-президент и друг Дурова. Зыков отмечает, что Telegram — это компания с достаточно закрытой структурой, и многие аспекты ее работы остаются неизвестными, например, источники финансирования до начала монетизации.

Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily, убежден, что Telegram сможет продолжить работу даже без участия Дурова. Он полагает, что если Дуров согласится на определенные условия, такие как мониторинг каналов, связанных с терроризмом, французские власти могут пойти на уступки. Кусков также добавил, что достойных альтернатив Telegram в мире практически нет.

Юрист Илья Русяев считает, что дело Дурова может стать прецедентом, затрагивающим важные вопросы о балансе между свободой слова и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий французских властей и реакции мирового сообщества.

Павел Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после выхода из частного самолета. Ему предъявлены обвинения в причастности к незаконной деятельности через Telegram, включая оборот наркотиков, детские преступления и мошенничество. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, и уже на следующий день, 25 августа, его должны были доставить в суд.