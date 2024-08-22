Писатель и продюсер Олег Рой поделился своим мнением о новой песне Бориса Гребенщикова (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ), вызвавшей резонанс в российском общественном пространстве. В интервью для “Абзаца” Рой критически отнесся к последним творческим работам музыканта, обвинив его в продажности и предательстве культурных ценностей.

Олег Рой выразил мнение, что Гребенщиков и его коллеги по шоу-бизнесу, такие как Алла Пугачёва поддерживают идеи, способствующие исключительно их финансовому благополучию на Западе. То есть, банально продаются. Продюсер сравнил Гребенщикова с библейским Иудой, заявив, что такие люди предают свою страну ради личной выгоды.

“Гребенщиков самый настоящий Иуда. А Иуда зарабатывает там, где ему проще это сделать. За смерть русского человека и хулу на него платят 50 стран мира. Сегодня Гребенщиков зарабатывает там, где его даже не ценят и не уважают. Он за границей никто. Это в России из него сделали культ,” сказал Рой.

Он также упомянул, что Гребенщиков уехал из России в 2022 году и с тех пор активно выступает с русофобскими заявлениями, присваивая своим бывшим соотечественникам негативные характеристики. Это привело к тому, что артиста признали иностранным агентом.

В заключение Рой подчеркнул, что подобные действия Гребенщикова и других лиц, поддерживающих антироссийскую риторику, не должны оставаться без внимания, и призвал общество пересмотреть свое отношение к таким фигурам культуры.