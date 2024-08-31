Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг основателя Telegram Павла Дурова, заявив, что в России его не арестовывали, хотя вопросы к деятельности мессенджера возникали. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным Песков отметил, что террористы действительно используют Telegram, но это не является основанием для ареста его создателя.

«Конечно, были вопросы. Да, действительно, террористы пользуются Telegram. Но ведь террористы также используют автомобили. Почему тогда не арестовывают генеральных директоров компаний, производящих автомобили, таких как “Рено” или “Ситроен”?» — заметил Песков.

Инцидент с задержанием Павла Дурова произошел 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Этот случай вызвал волну критики в ряде стран. Дурова подозревают в десяти правонарушениях, среди которых — участие в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. В случае признания его вины, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

В среду вечером Дурова отпустили под залог в размере пяти миллионов евро, который он должен внести в ближайшее время. Ему запрещено покидать территорию Франции, и он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

Европейские СМИ сообщают, что по делу Telegram также проходят сооснователи мессенджера, братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти выдали ордера на их арест 25 марта. Братьев обвиняют в соучастии в владении, распространении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в рамках организованной группы.