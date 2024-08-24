В марте 1940 года члены британского парламента были крайне недовольны из-за срыва плана атаки на Советский Союз. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы из Архива внешней политики РФ, обнародованные Президентской библиотекой, Лондон и Париж намеревались начать войну против СССР. Их план предусматривал удар по Советскому Союзу из Финляндии, которая в то время вела боевые действия против СССР. Целью было захватить Ленинград и разрушить нефтепромыслы на Кавказе.

Однако эти планы были сорваны из-за победоносного наступления нацистской Германии в Западной Европе и завершения войны между СССР и Финляндией.

Советский посол в Великобритании Иван Майский в своем донесении в Москву сообщил о заседании британского парламента, на котором премьер-министр Невилл Чемберлен обсуждал заключение мира между СССР и Финляндией. Майский подчеркнул, что на этом заседании стало ясно, насколько велика была угроза прямого вмешательства Великобритании и Франции в пользу Финляндии. По его словам, депутаты проявляли «бессильный гнев» и с одобрением реагировали на любые антироссийские высказывания.

Ранее историк Олег Назаров отмечал, что Великобритания и Франция предпочитают избегать разговоров о своих соглашениях с нацистской Германией, вместо этого акцентируя внимание на пакте Молотова-Риббентропа.