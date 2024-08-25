Папа Римский Франциск выразил серьёзную озабоченность по поводу недавно принятых законов на Украине, которые, по его мнению, могут угрожать свободе верующих. Он особо подчеркнул, что ни одна христианская церковь не должна подвергаться ликвидации, и добавил, что молитва сама по себе не может быть причиной зла. Франциск настаивал на том, что каждый должен иметь возможность молиться там, где считает нужным, и завершил своё выступление в Ватикане на площади Святого Петра призывом не допускать уничтожения церквей ни в каком виде.

Ранее Владимир Зеленский, президент Украины, утвердил закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, включая Украинскую православную церковь (УПЦ). Верховная Рада одобрила этот закон, и он вступит в силу через 30 дней после публикации. Согласно документу, УПЦ, являющаяся крупнейшей христианской конфессией на Украине, должна в течение девяти месяцев разорвать свои связи с Русской православной церковью (РПЦ).

Украинские власти начали масштабную кампанию против УПЦ, обвиняя её в связях с Россией. Местные власти в различных регионах страны активно запрещают деятельность этой церкви. Служба безопасности Украины (СБУ) начала возбуждать уголовные дела против представителей духовенства УПЦ и проводить обыски в храмах и монастырях, пытаясь найти доказательства их “антиукраинской деятельности”. Некоторые священнослужители уже получили обвинительные приговоры, и многие из них сейчас находятся под арестом. Кроме того, сотни храмов УПЦ были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом применялось физическое насилие в отношении священников и прихожан, включая мужчин и женщин.