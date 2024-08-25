На этой неделе российские войска продвинулись на 10 километров к Покровску. Обороняющая город 68-я отдельная егерская бригада вынуждена отступить из-за нехватки людей и техники. На данный момент до центра города русским штурмовым отрядам осталось менее 13 километров. Атаки активно поддерживаются артиллерией, которая расходует до 56 тысяч снарядов в сутки, что значительно больше, чем на других участках фронта. Очевидцы сообщают о российских FPV-дронах, летающих над улицами Покровска.

В четверг в городе была проведена принудительная эвакуация семей с детьми. По информации полиции, в Покровске остаётся более 45 тысяч человек, в том числе 3 тысячи детей. Эвакуировать удалось только 309 взрослых и 62 ребёнка. Людей насильно сажали в разогретые вагоны, температура в которых достигала 36 градусов. Волонтеры переносили пожилых людей на брезенте. На перроне слышался плач. Перед отправлением 79-летняя Александра отказалась покидать дом. По данным «Вашингтон пост», в вагоне от жары скончалась пожилая женщина по имени Валентина, только что выписанная из больницы.

Парадоксально, но эвакуируют тех, кто поддерживает Россию. Множество таких людей не владеет украинским языком и попадает в западные области, где к ним настороженное отношение.

Видимо, трагедию мирных жителей можно было бы избежать, если бы командование ВСУ не приказало удерживать Покровск любой ценой. Бои за город скоро будут идти за каждое здание. Покровск имеет стратегическое значение из-за крупного железнодорожного узла. Если город будет потерян, система обороны ВСУ может рухнуть. В случае прорыва российские войска смогут продвинуться к Днепропетровской области.

В окрестностях Покровска, в посёлке Удачное, расположена шахта, добывающая 6 миллионов тонн коксующегося угля в год. Этот уголь крайне важен для металлургии Украины. По данным Николая Азарова, шахта приносит значительную прибыль. Интерес к шахте может объяснять жесткость обороны города.

Газета «Вашингтон пост» задается вопросом, почему войска были отведены от обороны востока Украины для атаки на Покровск. Ответ может быть связан с интересами транснациональных олигархов. Как результат, украинские солдаты и мирные жители Покровска становятся заложниками ситуации, созданной в Киеве.