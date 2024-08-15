Жир в человеческом теле не всегда одинаков: ученые различают несколько его видов, каждый из которых выполняет свои уникальные функции. Среди них выделяют белый, бурый и бежевый жир. Именно последний вид жира недавно стал предметом прорывного открытия в области медицинских исследований.

Белый жир, который чаще всего ассоциируется с накоплением энергии, не способен производить тепло, в отличие от бурого жира. Бурый жир, богатый на белок термогенин, помогает новорожденным не замерзать, обеспечивая теплопроизводство. Он присутствует у взрослых в малых количествах в определенных областях тела, например, в подмышечных впадинах или вокруг почек. Бежевый жир, который можно образовать из белого путем физических упражнений и правильного питания, также способен генерировать тепло.

Однако, новое исследование показало существование уникальных бежевых жировых клеток, которые функционируют по совершенно другому принципу. Эти клетки, обнаруженные сначала у мышей, а затем и в человеческой жировой ткани, не зависят от белка UCP1, который традиционно ассоциируется с производством тепла. Вместо этого, они используют особенный биохимический процесс, который преобразует жиры и креатин туда-сюда, выделяя при этом тепло, что ученые назвали «сизифовым механизмом».

Этот тип бежевых клеток присутствует практически у всех людей, но в различном количестве. Исследования показали, что люди с большим количеством таких клеток обычно более стройные и имеют лучшее метаболическое здоровье, что снижает их восприимчивость к ожирению и диабету.

Открытие этих клеток открывает новые перспективы для медицинских применений, включая разработку лекарств, стимулирующих активность этих клеток, или пересадку их тканей людям с метаболическими расстройствами. Это открытие не только углубляет понимание человеческого метаболизма, но и предоставляет новые инструменты для борьбы с такими распространенными заболеваниями, как ожирение и диабет.