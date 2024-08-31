В России набирает популярность новая тенденция в сфере туризма — организация комфортного отдыха на выходные. Вокруг городов в различных регионах страны активно создается инфраструктура, призванная обеспечить максимально удобные условия для релаксации. Об этом рассказал предприниматель из Ханты-Мансийска и лауреат премии “Мастера гостеприимства” Андрей Карасев в интервью РИА Новости.

Карасев отметил, что, несмотря на все жизненные обстоятельства, люди всегда будут отдыхать два дня в неделю — в субботу и воскресенье. Задача бизнеса заключается в том, чтобы сделать эти 48 часов максимально приятными и комфортными для всех. По его словам, речь идет не просто о походе в лес или отдыхе у реки, а о создании совершенно нового уровня сервиса и удобств.

Сейчас отдых на выходные превращается в полноценную отрасль туризма, которая активно развивается в регионах. Вокруг городов строятся кемпинги, спортивные площадки, прокатные пункты, где летом можно взять напрокат велосипеды, самокаты или лодки, а зимой — снегоходы и сноуборды. Кроме того, создаются гриль-парки с уютными домиками, где можно провести время с семьей и друзьями, готовя шашлыки и наслаждаясь природой.

Карасев подчеркнул, что такой отдых позволяет людям перезагрузиться и снять напряжение. Он уверен, что качественное проведение выходных напрямую влияет на работоспособность в течение всей недели. Таким образом, развитие инфраструктуры для отдыха на выходных становится важной частью туриндустрии, способствующей улучшению качества жизни и общего настроения людей.