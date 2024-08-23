Компания BTL уже больше десяти лет активно развивает свой бизнес в России. Каждый год она наращивает продажи и выпускает на российский рынок новое медицинское и косметологическое оборудование. Среди продукции btl увт аппараты с уникальными характеристиками.

Что такое ударно-волновая терапия

Современные технологии позволили активно внедрять различные неинвазивные методики, которые используют обычные природные явления. Так, в аппаратах ударно-волновой терапии (УВТ) обуздали инфразвук. Люди его не слышат, но ткани реагируют.

В основе работы оборудования, которое разработала компания, передача ударных импульсов мышечным тканям и сухожильям с использованием звуковой волны с частотой 8023 Гц. В результате такого воздействие работа их улучшается, они очищаются, снимается боль и другие негативные симптомы. Также надо отметить, что подобная терапия не предполагает сложных и неприятных процедур.

Спектр применения

Вариантов использования оборудования для УВТ огромное множество. Компания BTL выпускает несколько базовых моделей, которые в зависимости от комплектации и настроек используется для профилактики и устранения самых разных заболеваний. Например, аппараты показывают высокую эффективность при лечении:

спортивных травм;

заболеваний опорно-двигательной системы;

эректильной дисфункции;

хронических болей в области таза;

простатита;

болей в костно-мышечной системе.

Это далеко не полный список возможностей аппаратов. При этом врачи отмечают, что грамотное применение положительно сказывается на регенерации костей.

Особенности аппаратов

Вся медицинская BTL отличается продуманным подходом к эргономике, она практична и очень удобная для работы специалиста. И это касается не только дизайна. В аппараты для УВТ изначально записаны все подходящие назначению протоколы, но при желании можно легко менять все настройки. Интерфейс устройства понятен и информативен, а комплектация позволяет приступить к работе практически сразу после сборки.

Покупка в лизинг

Оборудование для УВТ недешевое, но значительно снизить риски можно, если брать его в лизинг. Вместо огромной суммы, которую бы пришлось заплатить единовременно, ее можно разбить на небольшие платежи и платить каждый месяц. При этом в качестве обеспечение выступает само оборудование. Но самое интересное в том, что его можно заменить, если появятся новые более современные модели.