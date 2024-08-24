В ходе специальной военной операции российские войска продолжили активные действия против украинских сил. В частности, расчеты буксируемых орудий “Нона-К” успешно уничтожили пулеметные позиции и группы пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Военнослужащие из группировки “Запад” продолжают наносить удары по важным целям противника. Они используют информацию от разведывательных подразделений для точных атак. На этот раз орудия “Нона-К” поразили пулеметные точки и скопления украинских солдат в одном из районов конфликта.

В ходе операций были обнаружены позиции украинских бойцов, которые открывали огонь по российским штурмовым группам. После анализа ситуации было принято решение применить орудие “Нона-К”. С закрытых позиций расчеты смогли точно поразить цели, уничтожив как пулеметные расчеты, так и укрытия противника.

Командир орудия с позывным Макарыч отметил, что 120-мм орудия обладают высокой точностью. “Мы уверенно поражаем врага. У нас много успешных выстрелов по пулеметным точкам и блиндажам. Это помогает нашим подразделениям продвигаться вперед”, — поделился он. Благодаря информации от беспилотников, расчеты получают точные координаты целей и стараются поражать их с первого выстрела.

Эти действия подчеркивают важность взаимодействия между различными подразделениями. Эффективная поддержка огнем становится ключевым фактором в ходе операции. Каждый успешный выстрел укрепляет мораль и уверенность российских войск на поле боя.