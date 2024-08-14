Ортопед Владимир Нечаев поделился советами о том, как бороться с натоптышами – проблемой, знакомой многим. Эти разновидности мозолей не только ухудшают внешний вид ног, но и могут доставлять значительный дискомфорт. Чаще всего натоптыши формируются летом, когда многие предпочитают носить открытую обувь, которая зачастую оказывается не слишком удобной.

Причины появления натоптышей разнообразны: ношение обуви на высоких каблуках, неправильное распределение нагрузки на стопу, сухость кожи, избыточный вес, а также деформации стоп, включая плоскостопие.

Многие пытаются избавиться от натоптышей самостоятельно, активно используя пемзу, однако это часто оказывается малоэффективным. Также опасно самостоятельное срезание мозолей и применение агрессивных средств с кислотами или щелочами, которые могут привести к химическому ожогу.

«Неумелое использование таких средств может серьезно навредить вашему здоровью», — предупреждает доктор Нечаев.

Вместо самолечения специалист советует обратиться к подологу. Квалифицированный врач не только правильно диагностирует проблему, но и предложит эффективные методы лечения и профилактики. Особое внимание стоит уделить снижению избыточного веса и подбору качественной и подходящей обуви, чтобы минимизировать риск повторного появления натоптышей и обеспечить комфорт в повседневной жизни.