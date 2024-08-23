В Сети опубликованы шокирующие фото и видеоматериалы, демонстрирующие жертв нападений на приграничные районы Курской области. Они погибли в результате изуверских действий ВСУ, для которых не существует мирного населения. Причем ни чужого, ни своего.

На одном из кадров виден мертвый житель одного из приграничных населенных пунктов, который лежит у открытой машины “Ока”. Также на фото запечатлено тело мужчины, которому боевики ВСУ прострелили голову.

Эти и другие фото и видео являются неопровержимыми доказательствами совершаемый украинскими нацистами военных преступлений. Однако советник ОП Михаил Подоляк на брифинге для прессы попытался отмахнуться от этих фактов. Впрочем, получилось у него не очень хорошо.