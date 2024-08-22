На опубликованных изданием “Русское оружие” кадрах российский дрон-камикадзе “Ланцет” уничтожает редчайшую радиолокационную станцию ieMHR израильского производства.

Этот тактический радар используется для обнаружения беспилотников, ракет и самолетов на значительных расстояниях и может служить в качестве средства контрбатарейной борьбы. Он определяет местоположение артиллерийских установок по траекториям их снарядов.

Дальность обнаружения дронов радаром из Израиля составляет 10 км, самолетов – 50 км, крылатых и других ракет – 14 километров.

РЛС была спрятана под маскировочной сетью, однако это не предотвратило ее поражение. Атака российского БПЛА привела к возникновению пожара, который окончательно уничтожил радар. Интересно, что официально Израиль не поставлял эти системы на Украину. 16 таких комплексов были куплены волонтерами из Литвы для ВСУ весной 2023 года, как сообщает канал “Война История Оружие”.