Автомобиль это не только средство передвижения, но и серьезная инвестиция. И как обидно, когда новая машина начинает преподносить неприятные сюрпризы в виде поломок двигателя.

К сожалению, даже многомиллиардные инвестиции и годы испытаний не всегда гарантируют безупречную работу мотора. Эксперты составили список самых проблемных двигателей последних лет, и вот некоторые из них:

1.2 PureTech от Citroen, Opel и Peugeot: Этот двигатель славился своим ремнем ГРМ, который должен был служить долго, но на деле быстро изнашивался и засорял масляный насос. Представьте себе: вы едете по трассе, и вдруг двигатель глохнет! К счастью, производитель исправил эту проблему в новой версии двигателя.

1.6 THP от BMW, Citroen, Mini и Peugeot: Этот мощный и экономичный двигатель имел слабое место цепь ГРМ, которая могла растянуться уже через 40-50 тысяч километров. Это приводило к сбоям в работе двигателя и дорогостоящему ремонту.

1.8 TFSI от Volkswagen: Этот двигатель страдал от образования нагара, что снижало его мощность и увеличивало расход масла. Представьте, что вы едете в гору, а ваш автомобиль еле тянет! К счастью, производитель исправил эту проблему в 2015 году.

2.0 TDI от Volkswagen, Mitsubishi и Dodge: Этот дизельный двигатель часто мучил своих владельцев проблемами с форсунками и утечками охлаждающей жидкости. Представьте себе: вы стоите в пробке, а из-под капота вашего автомобиля валит дым! К счастью, производитель модернизировал этот двигатель, и проблемы стали возникать реже.

2.0 D от Subaru: Первый дизельный двигатель Subaru имел проблемы с сцеплением и двухмассовым маховиком. Кроме того, были проблемы с клапаном рециркуляции выхлопных газов, что типично для многих современных дизельных моторов.

Конечно, не все автомобили с этими двигателями обязательно сломаются. Но статистика отказов и отзывы владельцев говорят о том, что риск дорогостоящего ремонта довольно высок.

Поэтому, если вы выбираете новый автомобиль, обязательно поинтересуйтесь, какой двигатель установлен под капотом. И не забывайте о регулярном техническом обслуживании это поможет продлить жизнь вашему автомобилю и избежать неприятных сюрпризов на дороге.