Рак называют неизлечимой болезнью, однако такую репутацию он получил только потому, что очень часто онкологические заболевания диагностируют слишком поздно.

Онколог Сергей Пикулин рассказал NEWS.ru о том, что на нулевой стадии чаще всего выявляются раковые опухоли молочной железы, кожи и простаты. Он подчеркнул, что своевременное обращение к врачу способствует раннему обнаружению заболеваний.

Рак на начальных стадиях может быть выявлен случайно или благодаря регулярным осмотрам. Например, интраэпителиальный рак или рак in situ, который еще называют нулевой стадией, обычно обнаруживается на слизистой оболочке шейки матки, ротовой полости, желудка и кишечника.

По словам онколога, ранняя диагностика особенно важна, так как позволяет вовремя начать лечение и увеличивает шансы на успешное излечение. Специалисты также предупреждают, что отсутствие симптомов не всегда означает отсутствие заболевания, как, например, в случае с раком шейки матки.

Кроме того, врач Иван Карасев высказался о влиянии алкоголя на развитие онкологических заболеваний. Он утверждает, что чрезмерное употребление алкогольных напитков может спровоцировать возникновение рака губы и пищевода.