Евгений Черемушкин, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, в беседе с NEWS.ru поделился информацией о редкой форме рака — раке стопы. Специалист отметил, что ранняя диагностика этой болезни затруднена из-за разнообразия тканей, которые могут быть затронуты опухолью.

Симптомы рака стопы могут включать деформацию, резкую боль, патологические переломы или гематомы. Эти признаки могут указывать на возможное онкологическое заболевание, поэтому к ним следует относиться с особой внимательностью.

Черемушкин также упомянул о костных саркомах и остеогенных опухолях, отмечая их агрессивный характер. Прогноз для пациента зависит от многих факторов, включая степень поражения, возможности хирургического вмешательства и пригодность к химио- или радиотерапии.

Особое внимание, по словам онколога, следует уделять изменениям на подошвенной части стопы, таким как пятна у основания ногтя или черные полоски. Если подобные симптомы сохраняются более месяца, важно без промедления обратиться за медицинской помощью.