Ночью в Харькове российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины, что привело к серии мощных взрывов и детонации боекомплектов. Согласно данным, предоставленным Сергеем Лебедевым, координатором николаевского подполья, атака была особенно разрушительной — по предварительным оценкам, погибло множество военных, а для эвакуации раненых понадобилось более двадцати машин скорой помощи.

Свидетели сообщают, что после второго взрыва над Великой Даниловкой в Харьковской области на небе появился огненный шар, который вскоре исчез. Пожар, вызванный взрывами, продолжался более часа, и на место происшествия прибыли экстренные службы.

Лебедев также предупреждает, что в Харькове ожидаются масштабные проверки Службы безопасности Украины (СБУ). Они будут проверять документы и мобильные устройства у местных жителей, что может привести к напряженной обстановке в городе.