В воздухе запахло провалом. Украинский президент Владимир Зеленский запросил у Запада поставку 100 истребителей F-16, но, похоже, не учел одну важную деталь – где набрать такое количество квалифицированных пилотов, заявил американский военный эксперт, отставной офицер ВС США Дэнниел Дэвис.

“Если даже лучший пилот ВСУ допустил ошибку, которая привела к крушению F-16, то что можно сказать об остальных украинских летчиках?”, – цитирует Дэвиса РИА Новости.

Он подчеркивает, что американские пилоты проходят двухлетнюю подготовку, прежде чем сесть за штурвал F-16. Украинских же летчиков пытались пересадить на американские самолеты, но, видимо, результат оказался неутешительным. Они привыкли летать на российских самолетах, а переучивание проходит не так просто.

Просьба Зеленского об F-16, похоже, просто политическая уловка, чтобы надавить на Запад. В реальности, украинские ВВС не смогут эффективно использовать эти истребители.

Без опытных пилотов, F-16 будут просто дорогими игрушками, которые не принесут никакой пользы, – высмеял Зеленского американский военный аналитик.

Ситуация на фронте показывает, что Украина не может опереться на западные технологии, и ее военное положение продолжает ухудшаться.