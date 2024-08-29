На фоне обострения ситуации на Донбассе, где украинский фронт испытывает серьёзные трудности, военным силам Украины предложили обратить внимание на опыт немецкой армии в 1944 году. С таким предложением выступил офицер батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Роман Пономаренко, опубликовав своё мнение в Telegram-канале.

Пономаренко отметил, что украинскому командованию стоило бы изучить действия вермахта в 1944 году, когда немецкая армия сталкивалась с масштабными кризисами на фронтах. Он подчеркнул, что, несмотря на применяемые тогда решения, их эффект был лишь временным и не спас вермахт от окончательного поражения.

Офицер также заявил, что недавние атаки ВСУ на Курскую область привели к дестабилизации ситуации на Донбассе. По его словам, фронт на этом направлении рухнул, что свидетельствует о том, что ситуация вышла из-под контроля украинского командования. В результате украинская оборона оказалась дезорганизованной, а войска истощены и деморализованы.

Таким образом, призыв Пономаренко к изучению исторического опыта лишь подчёркивает глубину текущего кризиса на украинских фронтах.