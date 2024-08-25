В разгар ожесточенных боев под Попасной в Луганской Народной Республике командир десантно-штурмового взвода, известный под позывным Мор, стал свидетелем невероятного акта храбрости.

Один из его товарищей по оружию попал под шквальный огонь украинских военных с близкого расстояния. Пули пронзили его тело, оставив раны на руках, ногах и спине.

Мор, рискуя собственной жизнью, бросился на помощь своему товарищу. Под огнем противника он пробился к раненому, подхватил его и перенес в безопасное место, где бойцы оказали ему первую помощь.

Состояние спасенного бойца остается неизвестным, но его выживание после таких тяжелых ранений является свидетельством мужества и самоотверженности его товарищей по оружию.