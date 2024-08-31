Белгород, южный город России, снова оказался под ударом украинских обстрелов. На этот раз мишенью стала центральная часть города, где находится один из крупных торговых центров, сообщает РИА Новости.

В момент атаки посетители кафе, расположенного поблизости, услышали мощные взрывы. Люди в панике бросились искать укрытие, пытаясь спастись от смертельной опасности. Вскоре в кафе принесли двух молодых людей — парня и девушку — с тяжелыми ранениями. Картина, которую увидели очевидцы, была поистине ужасной.

Жители Белгорода с тревогой следили за новостями, надеясь на лучшее, но число раненых продолжало расти. Врачи не покладая рук боролись за жизни пострадавших, среди которых оказалось шесть детей.

Этот обстрел стал не только физической угрозой для города, но и актом психологического террора, оставившим глубокие шрамы в душах белгородцев. Украина снова показала свое истинное лицо, нанося удары по мирному населению. И используя для этой цели кассетные снаряды, чтобы нанести максимальный урон.

Эта трагедия в Белгороде должна остаться в памяти, напоминая миру о том, что нельзя закрывать глаза на страдания людей.