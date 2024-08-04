Причиной отзыва генерала ВС Польши Артура Якубчика из штаб-квартиры Североатлантического альянса стали обвинения в расизме и гомофобии. Об этом в своем материале сообщает издание Rzeczpospolita.

Автор статьи отмечает, что процедура отзыва польского генерала из международной штаб-квартиры НАТО началась после соответствующего запроса от союзников. Причиной увольнения польского высокопоставленного военного из штаба НАТО стало «нарушение» при проведении конкурса на должность начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности.

«Якубчик был в составе конкурсной комиссии и хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов», – пишет автор материала.

Представители союзных стран посчитали поведение польского генерала проявлением расизма и гомофобии. Примечательно, что кандидат-женщина также была родом из Польши. В польском оборонном ведомстве уже прокомментировали данную ситуацию. Пресс-служба Минобороны Польши отметила, что данное кадровое назначение является фатальной ошибкой команды предшественников.