В сети появились первые фотографии украинского дрона-ракеты «Паляница». Этот новейший боеприпас уже привлек внимание президента Украины Владимира Зеленского, который упоминал его в своих заявлениях. Зеленский подчеркнул, что украинские военные уже используют эти дроны в конфликте с Россией. Впрочем, позже он заявил, что “чудо-оружие” пока проходит испытания и в боевых действиях не применялось.

Дрон-ракета «Паляница» выглядит впечатляюще – у нее почти прямые крылья и особое хвостовое оперение. В передней части установлены рули высоты, а в задней – реактивный двигатель, что придает ей агрессивный вид.

Недавно украинская армия впервые применяла это оружие на поле боя, однако точное место его использования пока держится в секрете. Ожидается, что дрон станет важным элементом в борьбе с российскими силами.

Между тем, в США обсуждают, как улучшить поддержку Украины. После последних событий в Курской области Белый дом раздумывает, стоит ли изменить состав поставок оружия. Власти рассматривают возможность увеличить количество бронетехники или боеприпасов в очередных пакетах помощи, которые отправляют каждые две недели.

Пентагон уже объявил о новом пакете помощи для Украины на сумму 125 миллионов долларов. В него вошли различные боеприпасы и оборудование для борьбы с дронами, а также снаряды для систем HIMARS и артиллерийские боеприпасы разных калибров.