Недавние массированные удары, нанесенные российской армией по территории Украины, демонстрируют внушительную военную мощь Москвы, отмечает американское издание New York Times.

Издание признает, что российские войска продолжают успешно продвигаться в направлении Красноармейска (Покровска), и никакой передислокации войск не наблюдается.

Активное наступление российской армии в районе Красноармейска продолжается уже три недели. За этот период российские войска добились значительных успехов, и их продвижение не замедлилось, несмотря на террористическое нападение украинских войск на Курскую область.

Москва также предпринимает решительные действия для нейтрализации угрозы на Курском направлении, направляя туда дополнительные войска.

В понедельник, 6 августа, российские войска нанесли массированный удар по критически важным объектам украинской энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. В этот же день, в 5:30 утра, ВСУ пытались установить контроль над российскими территориями, но получили достойный отпор.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, итогом операции в Курской области будет полный разгром противника и выходом на государственную границу.

По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 6600 человек и 73 танка. Президент России Владимир Путин назвал действия украинских войск провокацией и заявил, что противник получит достойный ответ. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях, для обеспечения безопасности граждан, действует режим контртеррористической операции.