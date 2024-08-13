Военнослужащие Украины, участвующие в боевых действиях возле Часова Яра и Торецка, сообщают о сохранении высокого уровня интенсивности наступлений российских войск, несмотря на недавние атаки украинских сил в Курской области, как пишет издание New York Times.

Артем Джепко, глава пресс-службы объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины “Ярость”, рассказал о ситуации в районе Часова Яра. По его словам, даже после активных действий украинской армии против российских позиций в Курской области, облегчения на фронте не последовало. “Сложно. Давление россиян не снизилось”, – поделился он.

Евгений Строкан, командир 206-го батальона украинской теробороны, также подтвердил, что наступление российских войск в районе Торецка продолжается без видимых признаков ослабления.

Одной из целей атаки на Курскую область было отвлечение внимания российских подразделений от Донбасса. Однако достичь ее не удалось, ВС РФ продолжили наступать.